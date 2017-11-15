Министр промышленности области: Чиновники федерального уровня охотнее едут в Калининград, чем в Тулу или Саратов

"Общаемся с той же Тулой или, например, с Саратовом. Сюда охотнее едут люди федерального уровня, они охотнее соглашаются", — рассказал Кусков.

Он признался, что сам очень полюбил Калининград, несмотря на то, что ритм жизнь после Москвы ему показался более неспешным. Сам министр первый раз приехал в область в мае прошлого года.

"В Москве моя деятельность в той или иной мере была связана с тем, чтобы ограничить Калининградскую область в её льготах. Когда начал работать здесь, был удивлён. Понял, насколько они здесь жизненно необходимы. Такое видение изнутри", — заключил министр.

Дмитрий Кусков начал свою карьеру в столице. Сначала он работал советником в Департаменте развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ. После некоторое время возглавлял отдела тарифного регулирования и анализа внешнеэкономической деятельности Департамента. С 2015 по 2017 — заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства промышленности и торговли РФ.