Калининградская область получит 130 млн рублей из резервного фонда Президента РФ. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Распоряжение подписал Владимир Путин. Финансирование получат 11 объектов. Это образовательные, культурные и медицинские организации. В Советскую ЦРБ приобретут цифровой рентгеноаппарат с томографической приставкой. В центре медпрофилактики и реабилитации появится передвижной мобильный комплекс "Поликлиника". Инфекционная больница приобретёт новое лабораторное оборудование. В больницах Мамоново и Балтийска проведут капремнот.

Средства достанутся и ряду учреждений культуры. В Храбровском ДК, КДЦ Озёрска и досуговом центре Славска пройдёт капитальный ремонт. Также отремонтируют школы в пос. Большаково, пос. Озерки и детский сад "Солнышко" в Краснознаменске.

Глава региона Антон Алиханов отметил, что Калининградская область стала основным получателем средств. "Кроме того, у нас впервые будет работать передвижной мобильный комплекс, рассчитанный на несколько специалистов, которые будут оказывать своевременную медицинскую помощь", — отметил он.