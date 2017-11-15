Учёные выяснили, чем опека бабушек и дедушек вредит внукам

Забота бабушек и дедушек может быть вредна для внуков. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на учёных из университета Глазго.



После анализа 56 исследований эксперты установили, что чрезмерная опека вредит детям. В стремлении заботиться о внуках старшее поколение ограничивает их физическую активность и заставляет слишком много есть. Это приводит в дальнейшем к ожирению детей и подростков.



Кроме того, дедушки и бабушки зачастую курят. Это повышает риск онкологических заболеваний у внуков.