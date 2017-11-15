На базе Калининградских портов намерены создать рыбный кластер

На базе портов Калининградской области намерены создать рыбный кластер. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства и ФГУП "Нацрыбресурс".

В кластер войдут Калининградский морской рыбный порт и морской терминал "Пионерский". Решение принято в целях развития рыбохозяйственного комплекса РФ и укрепления продовольственной безопасности государства, сохранения и эффективного использования терминалов портов.

"Ситуацию в рыбных портах мы будем приводить в соответствие с их предназначением — обслуживанием рыбаков. Сегодня главной задачей в стратегии развития предприятия является создание эффективно работающей системы приёма и поставки рыбопродукции от Владивостока до Калининграда. Калининградский рыбный кластер должен стать отраслевыми воротами для выхода в Атлантику. Для этого необходимо оживить инфраструктуру портов в Калининграде и Пионерском, привлечь в неё необходимые инвестиции, создать рабочие места. Думаю, что у нас всё получится", — отметил врио гендиректора "Нацрыбресурса" Сергей Харьков.

Создание рыбного кластера на основе государственных портов заложено в "Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учётом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции на период до 2030 года". Её утвердили в 2017 году.