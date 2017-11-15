Ярошуку в день рождения подарили макеты экскурсионного трамвая и памятника сому

Глава Калининграда Александр Ярошук в честь дня рождения получил макеты экскурсионного трамвая и памятника сому. Как сообщает корреспондент Клопс.Ru, подарки вручили градоначальнику во время открытия движения по мостам Высокому и Деревянному.

Памятник гигантскому сому, на которого наткнулись строители Высокого моста, установят до конца года возле пешеходного тоннеля на Острове. Ярошук пояснил журналистам, что работы выполнят за счёт подрядчика и скульптура станет подарком всему городу.

Макет трамвая главе Калининграда вручил руководитель проектной организации РИСАД, профессор из Воронежа Александр Прокофьев. Он пожелал, чтобы на Остров ходили не только маршрутные трамваи, но и туристические.

15 ноября Александр Ярошук отмечает день рождения. Ему исполнилось 52 года. В этот же день открыли автомобильное движение через мосты Высокий и Деревянный.