Ярошуку в день рождения подарили макеты экскурсионного трамвая и памятника сому

Глава Калининграда Александр Ярошук в честь дня рождения получил макеты экскурсионного трамвая и памятника сому. Как сообщает корреспондент Клопс.Ru, подарки вручили градоначальнику во время открытия движения по мостам Высокому и Деревянному.
Памятник гигантскому сому, на которого наткнулись строители Высокого моста, установят до конца года возле пешеходного тоннеля на Острове. Ярошук пояснил журналистам, что работы выполнят за счёт подрядчика и скульптура станет подарком всему городу.
Макет трамвая главе Калининграда вручил руководитель проектной организации РИСАД, профессор из Воронежа Александр Прокофьев. Он пожелал, чтобы на Остров ходили не только маршрутные трамваи, но и туристические.
15 ноября Александр Ярошук отмечает день рождения. Ему исполнилось 52 года. В этот же день открыли автомобильное движение
через мосты Высокий и Деревянный.
После начала работ по реконструкции Высокого моста водолазы заявили, что наткнулись на огромного сома весом более 200 килограммов. Они подробно рассказали
о неожиданной встрече с рыбой. В августе 2017 года стало известно
, что памятник установят у Парадной набережной возле туннеля у моста Высокого.