Конспирологи пообещали конец света 19 ноября

В воскресенье, 19 ноября, Земля столкнётся с таинственной планетой Нибиру — так утверждают конспирологи. Об этом сообщает издание Reactor со ссылкой на сайт PlanetXNews.



Называющий себя исследователем Терраль Крофт, который часто публикует подобные сообщения, уверяет, что загадочная планета, о которой нет достоверных сведений, держит курс на Землю. Столкновение вызовет стихийные бедствия, которые уничтожат человечество.



Отметим, что различные исследователи предрекают человечеству гибель раз в несколько лет. Среди популярных причин называются ядерная война, экологические катастрофы, голод, эпидемии, разгул стихии и другие бедствия.