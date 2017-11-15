В день рождения Ярошука в Кафедральном соборе сыграли Happy Birthday на органе

В Кафедральном соборе на острове для главы Калининграда Александра Ярошука сыграли на органе композицию Happy Birthday. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru с места событий.



Сразу после открытия Деревянного и Высокого мостов к градоначальнику подошла директор собора Вера Таривердиева и пригласила зайти в концертный зал. Как только мэр вошёл в двери, органист принялся исполнять композицию. После этого Ярошуку вручили подарки: макет Кафедрального собора, именную кружку и уменьшенную копию приза фестиваля "Орган +" — янтарного ангела.



Александр Ярошук отмечает день рождения 15 ноября. Ему исполнилось 52 года.