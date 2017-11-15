Без татуировок и дефектов речи: 15 калининградских призывников проводили на службу в Президентском полку

В Калининградской области прошли торжественные проводы призывников, которые пройдут военную службу в Президентском полку. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.



Всего в Президентский полк отправятся 15 калининградцев. Их отбирали по строгим критериям, среди которых — отличное здоровье и физическая подготовка, рост 175–190 см, хорошее знание русского языка, отсутствие дефектов речи и татуировок.



Торжественные проводы прошли в Историко-художественном музее. В Президентском полку калининградцы будут нести службу уже в 18-й раз.