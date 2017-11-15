РЖД запустили первые пассажирские поезда в обход Украины

С 15 ноября пассажирские поезда на юге России пустят в обход Украины по новому участку железной дороги Журавка — Миллерово. Об этом сообщают "Известия"

Новый участок проходит по территории Воронежской и Ростовской областей, его длина составляет 137 километров. По нему будут ходить поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер и в обратном направлении. Максимальная скорость движения пассажирских поездов на этом участке составит 140 км/ч.