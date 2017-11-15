В России ужесточились требования к оформлению упаковки сигарет





Пачки сигарет с привычным дизайном перестанут выпускать, так как переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию истёк. Производители теперь будут следовать новым правилам.

С 15 ноября в России ужесточены требования к оформлению упаковки табачных изделий. Об этом сообщает ТАСС Пачки сигарет с привычным дизайном перестанут выпускать, так как переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию истёк. Производители теперь будут следовать новым правилам.

Изображения на пачках сигарет будут нанесены сверху на обеих сторонах упаковки. Их размер должен быть не менее 50% от площади пачки. Кроме того, в упаковках сигарет запрещено помещать рекламные вкладыши.

Производителям запрещено наносить картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания. Исключение сделано только для ментола. Слова и словосочетания "с низким содержанием смол", "лёгкие", "мягкие" также перестанут указывать на пачках.

Напечатанные до 15 ноября пачки сигарет останутся на прилавках, пока их полностью не реализуют.