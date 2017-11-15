В Калининграде полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в мошенничестве (фото)

В Калининграде полиция разыскивает Игоря Александровича Тестова, мужчину подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Мужчина 1992 года рождения разыскивается отделом полиции №3. Предполагается, что он совершил преступление, предусмотренное статьёй 159 УК РФ "Мошенничество". По оперативным данным, Игорь Тестов обманным путём выманивал у жителей области деньги, предлагая им установить газовое оборудование.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

Полиция просит всех, кто что-либо знает о том, где может находиться разыскиваемый, сообщить эту информацию по телефонам 8(4012)552-098 или 112.