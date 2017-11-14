"Сцена не ремонтировалась 58 лет": стало известно, когда драмтеатр закроют на ремонт

В Калининграде 71-й театральный сезон для драмтеатра станет на месяц короче, чем обычно, из-за ремонта здания. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В июне 2018 года планируется закрыть театр на ремонт. Выделенные региональным правительством средства составляют 10,2 млн рублей. На эти деньги реконструируют планшет сцены.

"По словам художественного руководителя Михаила Андреева, в театре о таком могли только мечтать", — отметили в пресс-службе. Сцена не ремонтировалась уже 58 лет и, по выражению худрука, "превратилась в труху".

"Выступающие у нас балерины очень рискуют, цепляясь ногами за латки", — добавил Андреев.

Ремонт продлится четыре месяца. На это время коллектив театра уедет на гастроли.