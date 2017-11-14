Глава минприроды назвал три главные экологические проблемы Калининградской области

Прежде всего, по мнению Ступина, это ситуация в Прибрежном, где жители страдают от промзоны, расположенной рядом с жилыми домами. Там работает завод "Браво-БВР", чью деятельность недавно приостановили по решению суда.

Министр отметил, что ситуация взята под контроль, на территории планируется установить камеры или датчики, чтобы следить за исполнением решения суда. По словам Ступина, неисполнение решения суда влечёт ответственность вплоть до уголовной.

Двумя другими проблемами глава ведомства назвал мелиорацию, а также ситуацию с охотой и лесами. По его словам, "люди сейчас неплохо зарабатывают" на вырубках деревьев различных пород. Ступин пояснил, что сейчас леса занимают всего 16,5% региона — такие территории считаются полупустынными.