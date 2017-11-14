Кинокомпания, снявшая фильм с Антонио Бандерасом, планирует работать в Калининграде

В Калининграде планирует начать работу кинокомпания Kinodanz, которая работала над созданием фильма "За гранью реальности" с Антонио Бандерасом. В понедельник, 13 ноября, вице-премьер регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков встретился с представителями компании.

Kinodanz намерена расширять своё производство в рамках закона об ОЭЗ, а также запустить сборку уникального для России спецоборудования для производителей графики. Осуществить это планируется при поддержке Фонда развития промышленности Калининградской области.

"Приход в регион такого крупного инвестора говорит об эффективности разработанных правительством мер поддержки бизнеса: это не только преференции в рамках действия закона об ОЭЗ, но и введение механизма рибейта, когда компании возвращается часть средств, потраченных в регионе на съёмку фильмов. Совокупные инвестиции Kinodanz в развитие собственного производства на территории области составят около миллиарда рублей. Кроме того, предприятие активно работает с США, Канадой и Китаем и имеет большой экспортный потенциал", — сообщил Александр Шендерюк-Жидков.

Компания Kinodanz основана в 2012 году, она производит полнометражные фильмы, фокусируясь на жанрах экшн, приключения и фэнтези. В 2015 году на её базе была создана студия компьютерной графики CG Studio. Объёмы производимой студией графики составляют 10% от общероссийского рынка. Первым проектом с привлечённой звездой стал фильм "За гранью реальности", в котором принял участие Антонио Бандерас. В фильме также сыграли Милош Бикович, Аристарх Венес и Евгений Стычкин.