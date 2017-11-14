В России на месяц сократят срок оформления загранпаспорта по месту пребывания

Максимальный срок оформления загранпаспорта для россиян по месту пребывания должен сократиться на месяц. Соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте кабмина



Предлагается тратить на оформление загранпаспорта самое большее три месяца, а не четыре, как ранее. "Это позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки", — говорится в законопроекте.

По мнению законодателей, новшество повысит удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов, а также уменьшит временные издержки. Законопроект уже рассмотрен и одобрен правительством Российской Федерации.

Отметим, что по месту регистрации документ по-прежнему будет оформляться в течение месяца.