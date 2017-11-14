В Калининградской области пройдёт проверка сирен оповещения населения при ЧС

Во вторник, 14 ноября, в Калининградской области проверят работоспособность систем оповещения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 11:00 в областном центре и в административных центрах городских округов и районов региона включат сирены. Прозвучит сигнал "Внимание всем".

Жителей региона просят не предпринимать никаких действий. Звучание сирен служит для проверки работоспособности систем и не предусматривает никаких действий населения.