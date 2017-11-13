В Калининграде построят белорусский квартал

Белорусский квартал может быть построен в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

По словам губернатора Антона Алиханова, для строительства белорусского квартала в областном центре может быть выделен участок со всеми коммуникациями. Руководство области заинтересовано в участии белорусских специалистов и в других масштабных строительных проектах, подчеркнул глава региона. Особенно востребована помощь Белоруссии в подготовке Калининграда к ЧМ-2018.

Калининградская область также заинтересована сотрудничать с Белоруссией в туристической отрасли. В частности, рассматривается возможность развивать авиасообщение.