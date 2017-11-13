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"Кино неописуемой красоты": чего ждать от XIII Фестиваля кино стран Евросоюза

17:37
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На открытие XIII Фестиваля кино стран Евросоюза, которое состоится 24 ноября, в Калининград приедут гости из других стран, а зрители увидят уникальный мультфильм, нарисованный масляными красками. Об этом Клопс.Ru рассказал арт-директор кинотеатра "Заря" Артём Рыжков.

Программа фестиваля в этом году посвящена гениям и злодеям. Кроме того, тематически немало фильмов посвящено художникам. Фильмом открытия станет анимация, которую художники Великобритании и Польши два года рисовали маслом — "Ван Гог. С любовью, Винсент". Главным действующим лицом, между прочим, станет не сам художник, а его брат Тео.

"Я уже вижу по ажиотажу, что люди хотят посмотреть "Ван Гога", а на открытии ограниченное количество мест, — отметил Рыжков. — Так вот, почти все ключевые фильмы будут показаны не один раз. Расписание надо узнавать в кассе. Это касается и "Ван Гога" — его покажут около десяти раз, не на фестивале, а в обычном расписании".

На открытие фестиваля в Калининград прибудет чешский режиссёр Иржи Страх, который представит продолжение своей хитовой комедии "Ангел" — фильм называется "Ангел-2". Кроме того, голландский режиссёр Фродо Куйперс привезёт программу анимационных короткометражек. По словам Рыжкова, планируется провести в кинокафе "Новости" мастер-класс с режиссёром.

Наконец, среди гостей будет оператор из Берлина Берндт Фишер. "Мы следим за его карьерой, дружим, и он сейчас сильно растёт, — отметил арт-директор "Зари". — Сейчас только что вышел сериал "Вавилон-Берлин" очень известного режиссёра Тома Тыквера, и один из операторов — это Берндт Фишер. Он сделает мастер-класс и покажет свой документальный фильм "Так близко к небу", и говорят, что это прям неописуемой красоты кино о такой редкой, исчезающей профессии — альпийских высокогорных пастухах".

По словам Рыжкова, в продажу уже поступили абонементы. Входной билет на любые семь фильмов стоит 1000 рублей. С полной программой XIII Фестиваля кино стран Евросоюза можно ознакомиться в "Афише Клопс.Ru"
 
Самые заметные события ноября — на интерактивной карте Клопс.Ru.

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