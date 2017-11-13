Калининградские компании, у которых в 2014 году конфисковали технику, решат вопрос в белорусском суде

Калининградские компании, у которых в 2014 году конфисковали технику белорусские таможенники, надеются решить спорные вопросы в белорусском суде. Как сообщает ТАСС
, об этом на встрече с премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым заявил глава региона Антон Алиханов.
"Есть вещи, которые нас беспокоят. Та самая история с телевизорами. Она, к сожалению, пока окончательно не решена. Но тем не менее было решение Евразийского суда. Имея на руках решение суда Евразийского союза, я надеюсь, мы наконец эту проблему закроем и эту страницу перевернём", — отметил Алиханов, уточнив, что в белорусский суд обратились представители Торгово-промышленной палаты.
Напомним, в 2015 году таможенный комитет Белоруссии признал
, что с декабря 2014 года таможенники республики конфисковали калининградскую бытовую технику на 244 млн рублей. Это 24 тыс. телевизоров, 5840 микроволновых печей, 228 холодильников и 368 морозильных камер. В 2016 году суд ЕврАзЭС принял
к производству заявление о неправомерном изъятии техники, а в феврале признал конфискацию незаконной.