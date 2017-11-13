Калининградские компании, у которых в 2014 году конфисковали технику, решат вопрос в белорусском суде

Калининградские компании, у которых в 2014 году конфисковали технику белорусские таможенники, надеются решить спорные вопросы в белорусском суде. Как сообщает ТАСС , об этом на встрече с премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым заявил глава региона Антон Алиханов.

"Есть вещи, которые нас беспокоят. Та самая история с телевизорами. Она, к сожалению, пока окончательно не решена. Но тем не менее было решение Евразийского суда. Имея на руках решение суда Евразийского союза, я надеюсь, мы наконец эту проблему закроем и эту страницу перевернём", — отметил Алиханов, уточнив, что в белорусский суд обратились представители Торгово-промышленной палаты.