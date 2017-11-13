Председатель Союза садоводов и огородников области: У СНТ в Калининграде нет будущего



У СНТ в Калининграде нет будущего. Такое заявление в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!" на радио "Комсомольская правда — Калининград" сделал председатель Союза садоводов и огородников области Вадим Сафронов.

"Я всегда говорю: если хотите строиться, то идите в муниципалитет и спрашивайте, где есть земля под ИЖД, чтобы никаких проблем не было. В городе перспективы садовых товариществ нет и не будет. Город развивается, садовые товарищества сделали всю инфраструктуру для коммерсантов (застройщиков — Прим. ред.). Да и если мы возьмём наши первые постановления, то в них указано, что земельный участок выделяется для ведения садоводства и огородничества, но не для постоянного проживания", — отметил Сафронов.



В эфире он также рассказал, что жители садовых обществ сталкиваются с множеством проблем. Среди основного — вопрос межевания территории, когда соседи не могут поделить участок; нежелание врачей и соцработников приезжать в СНТ к пациентам. "К пенсионерам не приходят дежурные врачи, педиатры к детям, хотя люди там зарегистрированы и прописаны. Подчеркну, что скорая приезжает, проблемы возникают с неотложкой. Они говорят: берите больного и привозите", — отметил председатель Союза садоводов и огородников.



По-прежнему сохранилась проблема с транспортной доступностью некоторых садовых обществ. "Если мы возьмём отрезок по Большой Окружной от Советского проспекта до ул. Катина, то с 2010 года там не тротуара. Освещение сделали, слава богу. Отсутствует пассажирский транспорт, люди идут по дороге, а там едут большегрузы", — заключил он.