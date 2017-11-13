В канун Нового года цены на шампанское вырастут на 15%

В преддверии Нового года цены на шампанское и игристые вина поднимутся на 10–15%. Об этом "Известиям" сообщили в Национальной торговой ассоциации и Российской ассоциации экспертов рынка ретейла.

Цены вырастут как из-за праздника, так и из-за неурожая в Европе, в том числе во Франции. В зависимости от марки и страны-производителя напитки могут подорожать на 10–15%. При этом глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков отметил, что спрос на алкоголь не упадёт.

"Уходящий 2017 год можно охарактеризовать как год, в который покупатели уже привыкли к новым реалиям. Люди постепенно возвращаются к своим вкусовым привычкам, поэтому можно ждать повышения интереса к дорогим брендам — коньяка, виски и так далее", — заявил Зуйков.

Сейчас минимальная розничная цена на шампанское составляет 164 рубля за 0,75 л. За период с января по август 2017 года производство этого напитка в России сократилось на 15%.