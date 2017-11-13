Директора УК в Озёрске оштрафовали за ненадлежащее содержание многоквартирного дома

В Озёрске оштрафовали директора управляющей компании за бездействие в отношении имущества многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Как выяснилось, МУП "Озёрская управляющая компания" допустило частичное разрушение отмостки одного из многоквартирных жилых домов. В здании были частично разрушены кладка стен и штукатурный слой на фасаде. На входных дверях в подъезды не было самозакрывающихся устройств, а в подъездах отсутствовали замки на электрощитах и плафоны на лестничных клетках.

В отношении директора возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований"). Его оштрафовали на 25 тыс. рублей.