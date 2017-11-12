Экс-ведущий передачи "Жить Здорово!" Андрей Продеус будет работать в Калининграде

Известный врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, руководитель Университетской клиники детских болезней РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Продеус стал профессором-консультантом БФУ имени Канта. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Продеус сотрудничает с калининградским университетом в рамках программы "5-100". Он планирует проводить в Калининграде одну неделю в месяце. "Также я провожу обход в Детской областной больнице. Так сложилось, что профессоров-педиатров в Калининградской области вместе со мной всего два. А по моей специальности профессоров-педиатров здесь вообще пока больше нет", — отметил он.

По словам доктора, потенциал многих структур университета велик. Он считает Калининградскую область очень удобным регионом для развития современной высокотехнологичной медицины.