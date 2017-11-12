Пятилетней калининградке собирают деньги на систему очистки дыхательных путей
В Калининграде собирают средства на лечение пятилетней Варваре Ивановой, страдающей тяжёлым генетическим заболеванием муковисцидозом. Об этом на своей странице в Facebook
написала сотрудник благотворительного центра "Верю в чудо" София Лагутинская.
Чтобы Варя могла дышать, ей необходима специальная система регулярной поддержки, куда включены ежедневные процедуры, кинезитерапия, медикаменты, ингаляции и система очистки дыхательных путей "The Vest". Всё, кроме оборудования, она получает в рамках государственной помощи.
Стоимость системы "The Vest", которая необходима девочке, составляет 660 995 рублей. На данный момент уже собрано 345 895 рублей, осталось — 315 060 рублей. Калининградцев просят помочь Варе дышать полной грудью. Отправить ей финансовую помощь можно на сайте
фонда "Верю в чудо".