Худрук московского театра получил орден "За заслуги перед Калининградской областью"

Генеральный директор — художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман получил орден "За заслуги перед Калининградской областью". Об этом сообщила пресс-служба театра.

Вручение почётного знака состоялось в субботу, 11 ноября, в "Геликон-опере" в честь юбилея Бертмана. Награду от имени правительства Калининградской области ему передал худрук Калининградского областного музыкального театра Валерий Лысенко. "Вы подготовили калининградских артистов на базе ГИТИСа. Основа нашего театра — ваши ученики. Вы помогли построить наш театр совершенно бескорыстно, а теперь наш театр набирает силы, развивается при поддержке "Геликон-оперы", — подчеркнул он.

Лысенко отметил, что при поддержке Бертмана в Калининграде и Балтийске действует Европейская школа театрального искусства. От имени Международной Академии национальной безопасности объединенной Европы он получил Большую хрустальную звезду "За достижения в театральном искусстве", также ему присвоено звание "доктор наук".