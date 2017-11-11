В регионе построят детский центр отдыха на 1500 мест

В Калининградской области разрабатывается проект строительства центра отдыха для детей на 1500 мест. Об этом представителям СМИ сообщил вице-премьер регионального правительства Илья Баринов.

По словам чиновника, о необходимости полноценно использовать рекреационный потенциал региона говорилось ещё в августе во время визита в Калининградскую область зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец.

"Региональным правительством уже разработан проект концепции этого детского центра. На данный момент он дорабатывается и корректируется совместно с коллегами из Министерства образования и науки РФ", - сказал Баринов. Он уточнил, что стоимость реализации проекта составит примерно 2,5 - 3 млрд рублей.

Баринов рассказал, что детский центр может быть построен в районе Филинской бухты, на площадке, где ежегодно проводится международный молодёжный форум "Балтийский Артек". Это приблизительно в 10 километрах от Светлогорска.

По замыслу региональных властей, новый центр отдыха должен работать круглогодично. Предполагается, что сюда будут приезжать не только дети из Калининградской области, но и из других регионов, а также из-за рубежа, отметил Баринов.