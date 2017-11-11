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Главная Новости Общество

Французские эксперты заявили об аварии на ядерном объекте в России

12:53
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Специалисты Института ядерной и радиационной безопасности Франции считают, что на одном из ядерных объектов в России произошла утечка опасного вещества. Об этом пишет агентство ФедералПресс.
 
За последние два месяца это уже второй случай, констатируют эксперты. Ранее в утечке радиоактивных веществ также подозревали Россию.
 
По мнению специалистов, инцидент произошёл в конце сентября на одном из ядерных объектов, расположенных южнее Уральских гор. К такому выводу они пришли после того, как над Европой обнаружилось радиоактивное облако рутения-106, сообщает агентство.
 
При этом во Франции не рассматривают в качестве версии аварию на ядерном реакторе, поскольку в этом случае речь шла бы о других радионуклидах. Наиболее вероятной видится утечка на объекте, где хранится ядерное топливо, или же в медицинском учреждении.
 
По оценкам IRSN, количество попавшего в воздух рутения-106 было значительным — от 100 до 300 терабеккерелей. Если бы авария подобного масштаба произошла во Франции, то пришлось бы эвакуировать население, проживающее в радиусе нескольких километров от места утечки.
 

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