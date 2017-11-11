В Калининградской области подростковая преступность пошла на убыль

В регионе в 2017 году количество преступлений, совершённых подростками, уменьшилось. Об этом в пятницу, 10 ноября заявил заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов.

Как рассказал вице-премьер регионального правительства на IV Всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в текущем году подростковая преступность в области сократилась на 26,5%, число несовершеннолетних правонарушителей уменьшилось на 30%.

Калининградский чиновник представил коллегам из других регионов модель организации взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, реализуемую в области. Разработанная в Калининграде система профилактики способна предупреждать и разрешать проблемы семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и несоблюдения прав подростков, заявил Баринов.

"Созданная система организации деятельности комиссий в регионе позволяет воздействовать на состояние безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с положительными результатами. В этом году подростковая преступность сократилась на 26,5%, число участников преступлений – на 30 %", — сообщил Баринов.

Сейчас в Калининградской области на учете в органах и учреждениях системы профилактики состоят 475 несовершеннолетних. Для реабилитации 179 из них сформированы межведомственные индивидуальные программы с обязательным учетом интеллектуального потенциала ребенка, его склонностей и способностей По итогам системной работы в 2017 году сняты с учета более 30% подростков и 37% семей.