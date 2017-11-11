Президент Филиппин признался, что в юности зарезал человека

Президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал, что в юности совершил убийство человека. Такое признание политик сделал во время выступления перед филиппинской общиной во Вьетнаме, сообщает Медуза

"В 16 лет я уже убил человека", — заявил филиппинский президент во вьетнамском городе Дананге, где проходит саммит АТЭС.

Дутерте уже рассказывал о себе похожие истории. Во время президентской кампании он сообщил, что его исключили из колледжа за то, что выстрелил в студента, с которым конфликтовал. В 2015 году филиппинская версия журнала Esquire цитировала слова Дутерте о том, что он, "возможно", в 17 лет зарезал человека. В Дананге филиппинский лидер мог описать тот же инцидент, предполагает AFP.

Помощники Дутерте предлагали представителям СМИ не верить всему, что говорит филиппинский лидер, поскольку, он «часто шутит или преувеличивает», пишет AFP.