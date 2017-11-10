Рыба и марципаны: создатели сети "Пятёрочка" хотят торговать товарами от калининградских производителей

Ведущая компания розничной торговли X5 Retail Group предложила калининградским производителям представлять их товары в своих супермаркетах в других регионах России. Об условиях сотрудничества представители ритейлера рассказали местным бизнесменам на круглом столе в пятницу, 10 ноября.

Несмотря на то, что X5 Retail Group уже активно сотрудничает примерно с десятком калининградских производителей, включая ТД "Витако", компания пока не планируют в ближайшие годы открывать в регионе свои супермаркеты.

"У нас пока нет планов по работе на территории Калининградской области. Мы берём на себя функцию развития на восток. Сегодня самая восточная точка нашего пребывания — это Алтайский край. И мы осваиваем сегодня Западную Сибирь. Это наш приоритет на ближайшие годы", — рассказал директор компании по взаимодействию с органами государственной власти Станислав Наумов.

Однако по словам представителей компании, руководство региона заинтересовано в том, чтобы калининградская продукция нашла своё место в федеральных торговых сетях. Для этого делегация намерена посетить с экскурсией одно из местных рыбных производство и наладить сотрудничество с ним.

Наумов рассказал, калининградские товары пока остаются "диковинкой" для российского рынка, и компания ждёт интересных предложений от бизнесменов. В первую очередь это товары-новинки в своём сегменте или "уникальный местный продукт".

"Вологодское масло, алтайский сыр, башкирский мёд… Я бы ждал какого-то такого аналога", — заявил Станислав Наумов.

"Калининградский марципан?" — предположил кто-то из зала.

"Возможно", — ответил бизнесмен.

Х5 Retail Group — ведущая мультиформатная компания современной розничной торговли, которая создаёт, развивает и управляет портфелем брендов сетевых магазинов. Компания владеет сетями универсамов "Пятёрочка", супермаркетов "Перекрёсток" и гипермаркетов "Карусель".