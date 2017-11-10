В правительстве не смогли определиться, куда поступают выписанные министерством природы штрафы

В региональном правительстве не смогли определиться, куда поступают выписанные министерством природы штрафы. Вопрос, который задал губернатор Антон Алиханов после доклада министра природных ресурсов и экологии Олега Ступина, остался без ответа.

С 20 сентября по 7 ноября 2017 года отделом административного надзора минприроды составлено 100 протоколов об административных правонарушениях. Наложено штрафов на 1 млн 389 тысяч рублей, из них оплачено 837 тысяч.

"А штрафы куда поступают?" — спросил Антон Алиханов.

В зале заседаний начали звучать разные предположения: по местонахождению инспекции, в муниципалитет или в область.

Олег Ступин напомнил, что муниципальные образования также наделены полномочиями по составлению протоколов. Они поступают на рассмотрение в министерство. "Кто мне может озвучить уровень бюджета, куда зачисляются доходы от штрафов? Олег Андреевич (Прим.ред. — Олег Ступин), финансисты? Покажите, куда идут деньги", — попросил глава региона.