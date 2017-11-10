Калининградцы смогут пожаловаться главному инспектору МВД на несоблюдение своих прав

Главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Сергей Басак проведёт в Калининграде приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.

Инспектор ответит на вопросы, связанные с деятельностью правоохранителей. К нему можно будет обратиться и с проблемами, касающимися обеспечения законных прав и интересов.

Мероприятие пройдёт 18 ноября в 10:00. Инспектор примет горожан в здании регионального управления МВД на Советском проспекте, 7. При себе нужно иметь паспорт. Уточнить информацию по приёму граждан можно по телефонам 8 (4012) 551-687, 551-879.