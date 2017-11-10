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Главная Новости Общество

В Госдуме решили обязать соцсети маркировать контент иностранных СМИ

14:30
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В закон об иностранных агентах могут попасть не только зарубежные СМИ, но и соцсети. Как передают "Ведомости", об этом сообщил лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
 
Такие меры могут стать ответом на действия США в отношении российских каналов Sputnik и RT. Как отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, соцсети могут обязать предупреждать о происхождении контента.
 
"Пока рабочая версия такая: если иностранные коллеги просят RT, чтобы все их сюжеты выходили с плашкой "иностранный агент", то мы будем просить везде также указывать эту информацию. Речь не идёт о закрытии социальных сетей или ограничениях, речь идёт о маркировке контента от иностранных СМИ", — отметил вице-спикер.
 
Толстой заявил, что Россия "готова быть вежливой ровно настолько, насколько вежливы с ней". Он отметил отсутствие желания вводить цензуру. Законопроект, который ограничивает деятельность американских СМИ, примут в трёх чтениях на следующей неделе. Он будет запрещать распространение противоправной информации по аналогии с законом о нежелательных организациях. 
 
Ранее минюст США потребовал, чтобы RT до 13 ноября зарегистрировался как иностранный агент. Руководство канала назвало это требование дискриминационным, а срок регистрации — "людоедским". Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о разработке ответных мер.  
 

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