Роспотребнадзор: целевой показатель в 75% по вакцинации против гриппа не достигнут

В Калининградской области не достигли целевого показателя по вакцинации против гриппа в 75%. Такое заявление сделала глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура на оперативном совещании в региональном правительстве.

"Не всё так хорошо с группами риска, хотя в целом процент вакцинации против гриппа резко увеличился, в то же время нам была поставлена цель: охватить группы риска не менее чем на 75%. Мы же для себя поставили ещё более амбициозную задачу: охватить не менее 90%. Однако даже минимальный целевой показатель не был обеспечен в группах — маленькие дети до шести лет и среди лиц старше 60 лет", — подчеркнула Бабура.

"Я правильно понимаю, что в основном это из-за отказов родителей происходит?" — уточнил Антон Алиханов. По словам министра здравоохранения Александра Кравченко, с родителями ведётся работа. "2% заболевших от 100% привитых — эта статистика должна убеждать, думаю", — заключил губернатор.

Сам же Алиханов признался, что даже среди медиков есть разные мнения по этому поводу: "У меня тоже врачей хватает, там тоже противоречивые показания".