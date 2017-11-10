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Алиханов: Калининградские медики повышают квалификацию в третьесортных институтах

Автор: Екатерина Медведева
12:14
  843
Калининградские медики нередко повышают квалификацию на курсах, эффективность которых вызывает сомнения. Такое мнение озвучил губернатор Антон Алиханов в пятницу, 11 ноября, во время открытия всероссийской конференции "Современные аспекты оказания высокотехнологичной медицинской помощи". 
 
"Мы будем помогать нашим врачам проходить повышение квалификации не просто формально, как это, к сожалению, зачастую происходит, когда выигрывают конкурсные процедуры непонятные, третьесортные институты, и просто в явочном порядке "посещал, прослушал", а есть эффект или нет, не совсем понятно", - пояснил Алиханов. 
 
Губернатор отметил, что "врач не врач, если он не учится постоянно". Поэтому в программе на 2018 год есть отдельный раздел с предусмотренным финансированием, которое пойдет на выплаты врачам, занимающимся на курсах повышения квалификации или изучающим английский язык. 
 
"Сейчас наука, особенно медицинская, очень быстрая, и человек должен быть постоянно погружён в современные тенденции, а без знания языков, это невозможно. Для нас очень важно, чтобы мы отправляли людей на курсы в лучшие клиники Москвы, Петербурга и других городов России, а может быть, и за рубеж. Соответствующие средства для этого у нас предусмотрены в следующем году", — заключил Алиханов. 
 
Ещё Николай Цуканов во время своего губернаторства обещал материально стимулировать калининградских медиков, владеющих иностранным языком. Спустя пару месяцев после этого заявления в правительстве сообщили, что калининградские педагоги и врачи получают надбавки к зарплате за знание языков. Алиханов заявлял, что разработано сразу несколько кадровых программ, которые позволят привлечь в регион квалифицированные кадры не только в области медицины, но и в IT-сфере, а также в строительной отрасли. 

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