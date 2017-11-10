В Калининграде отключили свет на 12 улицах и в доме престарелых (список)

На ряде калининградских улиц в пятницу, 10 ноября, нет электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 14:00 подачу электроэнергии отключили на ул. Славянской, 32, 34, 36, 42, 47, 51, 57, 61, 40, 59, ул. Ижорской, 21, 21а, 23, 24, 25, 27, ул. Каблукова, 8а, ул. Челюскинской, 4, 6, 9а, 10, 13, 15, 15а, 16а, 17, 17а, 45, 2а; ул. Изумрудной, 14, пер. Аральском, 1–1а, 2, 2а–2г, 3, ул. Аральской, 15, ул. Сухумской, 8, 11, 13, 12, 16, 16а, 18, 10, 12, 20, 9, 10, 11а, 13а, пер. Сухумском, 11а, ул. Карташева, 68 (дом-интернат для престарелых), 68а, 68б, 79а, 79б, 81, 81а, 85, ул. Лужской, 3а, 5, на ул. Дзержинского, 117, 158а. Причиной отключений называют ремонт трансформаторной станции и электрощита.