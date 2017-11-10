Депутат предложил сократить рабочую неделю для некурящих россиян

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину с просьбой рассмотреть возможность сокращения продолжительности рабочей недели для некурящих граждан на 5 часов. Об этом сообщает ТАСС

В своём запросе Топилин напомнил, что экономические потери из-за курения составляют около 3% ВВП. По его мнению, органам государственной власти необходимо разработать методы стимулирования граждан отказываться от курения.

"В данный момент мною прорабатывается инициатива о введении 35-часовой рабочей недели для некурящих", — сообщил депутат. Он считает, что эта мера положительно скажется на экономике страны и на здоровье населения.