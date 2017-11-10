Калининградец отсудил у областного минздрава более 90 тысяч рублей за лекарства

Житель Калининградской области отсудил у регионального Минздрава компенсацию за жизненно важные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В своём иске мужчина указал, что является инвалидом и регулярно находился на лечении в медучреждениях. С декабря 2011 года ему каждый месяц выписывали через врачебную комиссию препараты, которые он бесплатно получал в аптеке. С января 2013 его перестали обеспечивать необходимыми лекарствами. Медикаменты житель региона покупал за свой счёт до августа 2016 года, на них он потратил 91 173 рубля.

Мужчина потребовал возместить стоимость лекарств. Суд посчитал, что истец имел право на обеспечение жизненно важными лекарствами за счёт бюджета. С Минздрава взыскали 91 173 рубля в качестве возмещения стоимости лекарств. Ведомство подало апелляцию, но решение первой инстанции признали законным.