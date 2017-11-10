Минобрнауки предложило создать реестр недобросовестных родителей

Министерство образования и науки РФ предложило создать в реестр, куда будут заносить данные о недобросовестных родителях, усыновителях, опекунах и попечителях. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Поправки предлагается внести в закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей". Министерство предложило стандартизировать информацию о детях, оставшихся без опеки, людях, желающих взять их в свои семьи, а также "недобросовестных родителях, усыновителях, опекунах, попечителях". Эти изменения исключат передачу детей на воспитание в семьи недобросовестных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, говорится в пояснении к документу.

Законопроект также предлагает дополнить банк информации о детях, оставшихся без попечения родителей, сведениями об имуществе, образовании, трудоустройстве сирот и о мерах оказанной им соцподдержки.