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Путин рассказал, как облегчат жизнь предпринимателям

09 ноября 201720:55
  1617
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как предстоящая либерализации российского законодательства в сфере бизнеса облегчит жизнь предпринимателей. По словам главы государства, административное давление на бизнесменов будет снижено, пишет АиФ.
 
Российский президент по время встречи с работниками компрессорного завода в челябинске сообщил, что государство намерено усовершенствовать законы, затрагивающие бизнес-сферу.
 
В частности, предполагается ввести норму, в соответствии с которой силовые структуры при проведении обысков не будут изымать жёсткие диски компьютеров, ограничиваясь лишь копированием информации. По мнению Путина, из-за действий следователей, изымающих такую технику, работа предприятий полностью парализуется, пишет издание.
 
"Нельзя закрывать счета, вообще нельзя ничего делать, что препятствует нормальной работе предприятия", — подчеркнул глава государства. Российский лидер добавил также, что уже разрабатывается комплекс мер по либерализации законодательства.
 
В августе этого года глава РФ поручил уменьшить количество плановых проверок предпринимателей контролирующими органами до 30% от ежегодного числа ревизий. Кроме того, было рекомендовано ограничить длительность таких проверок  десятью рабочими днями.
 

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