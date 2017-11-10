Путин рассказал, как облегчат жизнь предпринимателям

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как предстоящая либерализации российского законодательства в сфере бизнеса облегчит жизнь предпринимателей. По словам главы государства, административное давление на бизнесменов будет снижено, пишет АиФ.

Российский президент по время встречи с работниками компрессорного завода в челябинске сообщил, что государство намерено усовершенствовать законы, затрагивающие бизнес-сферу.

В частности, предполагается ввести норму, в соответствии с которой силовые структуры при проведении обысков не будут изымать жёсткие диски компьютеров, ограничиваясь лишь копированием информации. По мнению Путина, из-за действий следователей, изымающих такую технику, работа предприятий полностью парализуется, пишет издание.

"Нельзя закрывать счета, вообще нельзя ничего делать, что препятствует нормальной работе предприятия", — подчеркнул глава государства. Российский лидер добавил также, что уже разрабатывается комплекс мер по либерализации законодательства.

В августе этого года глава РФ поручил уменьшить количество плановых проверок предпринимателей контролирующими органами до 30% от ежегодного числа ревизий. Кроме того, было рекомендовано ограничить длительность таких проверок десятью рабочими днями.