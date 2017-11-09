В администрации Калининграда назначили главу комитета муниципального имущества и земельных ресурсов

В администрации Калининграда назначили руководителя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Комитет возглавила Анна Луконина. Ранее она работала заместителем руководителя представительства Калининградской области при правительстве РФ и занимала посты в администрации Владивостока и в Совфеде.

Сергей Румянцев, который с июля 2017 года исполнял обязанности председателя комитета, продолжит работу в должности заместителя председателя.