В Кафедральном соборе отметят День философии

В Кафедральном соборе состоятся мероприятия в честь Дня философии. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



В четверг, 16 ноября, гостям собора представят специальную музыкально-лекционную программу "МузыКАНТЫ на острове Канта. Ремесло экстаза". В её рамках подготовлены концерты, лекция и творческая встреча. Кроме того, в большом зале собора откроется выставка фотохудожника Юлии Алексеевой "Берег. Пограничное состояние".



"В начале этого года я узнала, что существует Всемирный день философии, и мне показалось, что этот день обязательно нужно отметить как-то ярко и необычно", — объяснила директор Кафедрального собора Вера Таривердиева.



Программа

15:00 — "Беседы за роялем". Встреча с заслуженным артистом России, доктором искусствоведения, музыкантом, дирижёром, композитором Михаилом Аркадьевым "Незвучащее время".

17:00 — лекция "Фонетика мироздания в музыке и языке" от доктора филологических наук Владимира Гильманова.

19:00 — вечерний концерт "Звучащее время" с участием лауреата конкурса им. Чайковского Гаика Казазяна. В программе концерта — первое в России исполнение Пассакалий для струнного оркестра и органа Михаила Аркадьева.

22:00 — концерт "Ночной Бах". Произведения И.С. Баха в исполнении пианиста Михаила Аркадьева.