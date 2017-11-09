Эксперты посчитали, сколько семей в России могут позволить себе ипотеку

Только четверть российских семей может позволить себе сегодня взять жильё в ипотеку. Об этом сообщает "РИА Новости"



В среднем доля по России составляет 25,8% — это почти в два раза больше, чем в 2015 году, когда показатель равнялся 13,9%. Это почти совпадает с числом таких семей в Калининградской области — 24,1%.



Доступнее всего ипотечные кредиты в Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах благодаря высоким зарплатам населения, а также в Магаданской и Мурманской областях из-за невысоких цен на жильё. В этих регионах доля таких семей достигает 40–66%. Менее всего ипотека доступна в национальных республиках и Крыму.



Ожидается, что уже в этом году по стране будет введено около 75 млн квадратных метров жилья. При этом ещё два года назад число отдельных домов и квартир в России превысило количество семей.