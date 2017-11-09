В Калининград впервые приехали 11 воспитанников дома-интерната по программе инклюзивного туризма

В Калининград на экскурсию приехали 11 воспитанников дома-интерната. Сюжет о поездке показали в эфире "Первого канала" в программе "Доброе утро"

Эта поездка — награда для 11 воспитанников дома-интерната, которые завоевали призовые места на международном фестивале искусств.

В Калининграде они провели четыре дня. За это время ребята посетили Янтарный комбинат, сходили на концерт органной музыки, побывали в музеях и на экскурсиях по городу. А по вечерам новая программа адаптации — они делились впечатлениями, рисовали и создавали историю поездки.

Организовала поездку Ассоциация инклюзивного социального туризма. Это её первый проект. В него включились благотворительные фонды, туроператоры и Министерство культуры Калининградской области. Проект инклюзивного социального туризма будет развиваться. В планах ассоциации — организовывать поездки не только для детей из интернатов, но и для семей, где есть дети с ограниченными возможностями.