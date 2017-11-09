В Калининград впервые приехали 11 воспитанников дома-интерната по программе инклюзивного туризма
В Калининград на экскурсию приехали 11 воспитанников дома-интерната. Сюжет о поездке показали в эфире "Первого канала" в программе "Доброе утро"
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Эта поездка — награда для 11 воспитанников дома-интерната, которые завоевали призовые места на международном фестивале искусств.
В Калининграде они провели четыре дня. За это время ребята посетили Янтарный комбинат, сходили на концерт органной музыки, побывали в музеях и на экскурсиях по городу. А по вечерам новая программа адаптации — они делились впечатлениями, рисовали и создавали историю поездки.
Организовала поездку Ассоциация инклюзивного социального туризма. Это её первый проект. В него включились благотворительные фонды, туроператоры и Министерство культуры Калининградской области. Проект инклюзивного социального туризма будет развиваться. В планах ассоциации — организовывать поездки не только для детей из интернатов, но и для семей, где есть дети с ограниченными возможностями.
В мае в Калининграде был реализован проект "Путешествие мечты". Семь героев вместе с сопровождающими в начале мая преодолели сотни километров
— из Сергиева Посада, Уфы, Тимашевска, Саки, Ногинска. За неделю они увидели главные калининградские достопримечательности: Музей янтаря, Музей Мирового океана, Кафедральный собор. Участники проекта посетили концерт органной музыки, 11-й форт и отведали солдатской каши, совершили прогулку на яхте, посетили деревню викингов, погуляли по Светлогорску, а в музее Брахерта для них провели мастер-класс по гончарному делу. В один из дней участники посетили Гданьск. Идея пришла в головы калининградки Светланы Нигматуллиной и москвички Марии Решетовой.