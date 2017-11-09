Россияне рассказали о самых запоминающихся событиях октября

Жители России рассказали, какие события в октябре 2017 года запомнились им более всего. Результаты опубликовал "Левада-центр"



Большинство указало как самое запомнившееся событие фестиваль молодёжи в Сочи (15%). На втором месте оказались личные события респондентов в семье и на работе (их отметил каждый десятый) и ситуация на Украине.



По 6% респондентов отметили смерть актёра Дмитрия Марьянова, войну в Сирии, а также выступления и поездки президента Владимира Путина. Среди реже упоминающихся событий октября оказались выдвижение Ксении Собчак в президенты России, ситуация в Каталонии, отставки губернаторов, теракты, а также спортивные мероприятия. При этом две трети россиян отметили, что в октябре им ничего не запомнилось.