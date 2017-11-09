В Калининграде остались без света 16 улиц и Борисово

В четверг, 9 ноября, в Калининграде ряд улиц остался без света, горячей или холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Холодную воду отключили до 17:00 на ул. Пионерской, 61 (Институт океанологии им. Ширшова), ул. Озёрной, 2 и 4, ул. Солнечногорской, 57а и 59, ул. Луганской, 2 и 4, ул. Подп. Емельянова, 230б и 280г, ул. Энергетиков, 2 и 27.



Горячей воды не будет:

— до 18:00 — на ул. Солнечногорской, 59, ул. Ангарской, 80–82, 84;

— до 19:00 — на ул. Горького, 199, 201.



Без света сегодня остаются:

— до 12:00 — ул. Богатырская, 54, 56–61, 63–81, ул. Червонная, 4–7, 8, 10, 14–18, 16а, 17, 20, 22, 24, 26, 28, ул. Янтарная, 2, 6–17, 19–21, 20, 23–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, ул. Малая Лесная, 1, 1а, ул. Платова, 17, ул. Краснохолмская, 65, Еловая ал., 54–56, 58–62, 63а, 64–70, 72–76, 78–82, ул. Партизана Железняка, 12, 14, ул. Старшины Дадаева, 58, 62;

— до 13:00 — пр. Мира, 77–79, 81, 83, 85, 87, 102, 104–104а, ул. Чапаева, 2, 8а;

— до 18:00 — Советский пр., 155, 182, 184, ул. Каштановая Аллея, 179, 183, 194, ул. Маршала Новикова, 7, 8, 10, 12, 17–30, 32–34, 36–38, ул. Минусинская, 2, 4, 6, 8, 10, ул. Беговая, 2а.



Кроме того, до 20:00 без электричества остался посёлок Борисово.