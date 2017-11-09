Из-за тумана в аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов

В четверг, 9 ноября, в трёх московских аэропортах отменили девять рейсов, ещё 28 — задерживаются. Об этом сообщается на сайте сервиса "Яндекс.Расписания".

В аэропорту Домодедово, по данным сервиса, задерживается 20 рейсов, девять отменили. В Шереметьево задерживаются 14 рейсов. В аэропорту Внуково задержано четыре рейса. Данных о задержанных и отмененных рейсах в подмосковном аэропорту Жуковский не поступало.

По сообщению Telegram-канала Mash , в Домодедово из-за сильного тумана несколько бортов уже отправили на запасные аэродромы.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей столицы об утреннем тумане с видимостью 200-500 метров. Он сохранится до 10:00 четверга.