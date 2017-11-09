В Госдуму внесён законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными

8 ноября на рассмотрение Госдумы был внесён новый законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Он содержится в думской электронной базе данных



Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" и "Справедливой России" во главе с председателем думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Из пояснительной записки к документу следует, что проект федерального закона разработан для усиления уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.



Проект закона предусматривает, что за "жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов", предусматривается наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, либо обязательных работ до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до одного года, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трёх лет.



То же деяние, совершённое в присутствии малолетнего, или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо сопряженное с демонстрацией в СМИ или интернете, предусматривает наказание вплоть до пяти лет заключения.