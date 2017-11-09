Facebook предложил пользователям загружать интимные фото, чтобы защититься от порномести

Facebook приступил к тестированию системы защиты от так называемой порномести. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на австралийского комиссара по онлайн-безопасности Джули Инман-Грант.

Оказывается, чтобы предотвратить несанкционированную выкладку интимных фотографий, пользователи Facebook и Instagram просто должны сами себе отправить их в чате Messenger. Специальные технологии обработки файлов на сервере Facebook не позволят затем повторной публикации этих фото другими людьми, пишет издание.

Инман-Грант уточнила, что отправленное изображение не будет храниться на сервере соцсети. Как скоро запустят этот механизм, она не уточнила.

Ранее специальную форму для жалоб на порноместь завел Google. В поисковой системе надо отправлять запрос по поводу каждого опубликованного снимка или видеозаписи.