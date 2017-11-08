Ярошук рассказал, что начинал свою карьеру с "вонючего" бизнеса

"Торговал шкурами КРС, скупал их, вонючий бизнес — запах месяцами не выветривался. А я тогда — молодой, перспективный, разведённый. Хотелось чего-то лучше. Начал с палатки по торговле жалюзи. Потом разрослось до "Бауцентра". Так и началось. Надо учиться. Когда я начинал, вопросов было больше, чем ответов. Уже тогда я понял, что главный ресурс — это люди", — заключил Ярошук.

Глава города подчеркнул, что в Калининграде очень конкурентная среда, потому что предприниматели готовы учиться: "Они выше на голову бизнесменов по всей России. Даже по сети "Бауцентра" вижу, она же по всей стране".

Александр Ярошук уверен, что дело должно приносить не только деньги, а удовольствие: "Я пришел из бизнеса. В начале двухтысячных я регистрировал десятки миллионов долларов. Цель была не деньги. Сейчас многие становятся рабами своего бизнеса и денег".

Ярошук основал компанию по продаже стройматериалов "Бауцентр" в 1995 году.